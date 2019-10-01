В Мосгорсуде пожаловались на травлю судьи Криворучко, который вел дело Павла Устинова

Представители Московского городского суда предположили, что публикации в некоторых СМИ и соцсетях, выражающие критическое отношение к судебной системе РФ и, в частности, работнику инстанции Алексею Криворучко, можно рассматривать как вмешательство в процесс юстиции и травлю сотрудника.

"Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи. Содержание ряда публикаций следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду, провокации в адрес судьи федерального суда", - выступили с заявлением в Мосгорсуде.

В то же время в ведомстве рады любой резонной и взвешенной критике.

Судья Криворучко стал известен на фоне вызвавшего широкий общественный резонанс дела актера Павла Устинова - именно он вел процесс по делу молодого человека, и именно он не стал приобщать к материалам разбирательства видео задержания Устинова, доказывающее его непричастность к вывиху плеча росгвардейца.

Из-за поднявшейся шумихи актера, которому изначально назначили 3,5 года колонии, перевели под подписку о невыезде, а накануне смягчили наказание, дав год условно.