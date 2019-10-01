Полковник-миллиардер Черкалин брал взятки прямо на Лубянке

Экс-руководителю отдела управления "К" ФСБ РФ Кириллу Черкалину, обвиняемому во взятках, деньги приносили прямо на работу - к офису на Лубянке, передает "Коммерсант", ознакомившийся с материалами дела.

Непосредственно рядом со зданием средства Черкалину вручали посредники КБ "Транспортный": о покровительстве организации силовик договорился в 2013 году с Арно Ходжояном - советником владельца КБ Александра Мазанова.

"Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тысяч за „общее покровительство“ КБ „Транспортный“", - делится "Коммерсант".

Деньги вносились постоянно в период с ноября 2013 года по февраль 2015 года. Получилось, что у здания ФСБ Черкалину было передано порядка 750 тысяч долларов. Помимо прочего, полковник потребовал для себя премии после того, как лично в 2015-м проверил деятельность коммерческого банка. Тогда Центробанк рекомендовал КБ увеличить резерв на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд рублей. После вмешательства Черкалина ЦБ уменьшил сумму до 522 млн рублей, сохранив Мазанову 778 млн рублей. После этого силовику выплатили 100 тысяч долларов премиальных, таким образом, сумма взяток составила 850 тысяч долларов.

"Признав свою вину, полковник Черкалин рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты. Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц", - отмечает "Коммерсант".

Дело на Черкалина завели в апреле текущего года. Некий предприниматель уведомил правоохранителей, что в течение двух лет передавал работнику СЭБ ФСБ взятку в размере 850 тысяч долларов. На основании этих данных и было возбуждено делопроизводство. Вместе с Черкалиным были задержаны и позднее арестованы его подельники.

"Дело Черкалина" побило рекорд "Дела полковника Захарченко" по количеству одномоментно изъятых денежных средств: 12 против 9 млрд рублей.