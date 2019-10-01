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Новости

10:30

Полковник-миллиардер Черкалин брал взятки прямо на Лубянке

фото ЗакС политика Полковник-миллиардер Черкалин брал взятки прямо на Лубянке

Экс-руководителю отдела управления "К" ФСБ РФ Кириллу Черкалину, обвиняемому во взятках, деньги приносили прямо на работу - к офису на Лубянке, передает "Коммерсант", ознакомившийся с материалами дела.

Непосредственно рядом со зданием средства Черкалину вручали посредники КБ "Транспортный": о покровительстве организации силовик договорился в 2013 году с Арно Ходжояном - советником владельца КБ Александра Мазанова.

"Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тысяч за „общее покровительство“ КБ „Транспортный“", - делится "Коммерсант".

Деньги вносились постоянно в период с ноября 2013 года по февраль 2015 года. Получилось, что у здания ФСБ Черкалину было передано порядка 750 тысяч долларов. Помимо прочего, полковник потребовал для себя премии после того, как лично в 2015-м проверил деятельность коммерческого банка. Тогда Центробанк рекомендовал КБ увеличить резерв на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд рублей. После вмешательства Черкалина ЦБ уменьшил сумму до 522 млн рублей, сохранив Мазанову 778 млн рублей. После этого силовику выплатили 100 тысяч долларов премиальных, таким образом, сумма взяток составила 850 тысяч долларов.

"Признав свою вину, полковник Черкалин рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты. Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц", - отмечает "Коммерсант".

Дело на Черкалина завели в апреле текущего года. Некий предприниматель уведомил правоохранителей, что в течение двух лет передавал работнику СЭБ ФСБ взятку в размере 850 тысяч долларов. На основании этих данных и было возбуждено делопроизводство. Вместе с Черкалиным были задержаны и позднее арестованы его подельники.

"Дело Черкалина" побило рекорд "Дела полковника Захарченко" по количеству одномоментно изъятых денежных средств: 12 против 9 млрд рублей.

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12:03    
11:46 Сталинские методы привели на место Ягоды - Ежова, а на место Ежова - Берию. И все были обвинены в шпионаже и расстреляны. А может, надо было "что-то в консерватории подправить"?

11:46    
Только сталинские методы могут изменить ситуацию. А так эти и другие фигуранты и их родня будут жить долго, счастливо и богато. В угоду врагам России алкоголик ельцын отменил смертную казнь, теперь мы хлебаем полной ложкой.

11:44    
10:35 - Типичный подход к решению вопроса у сталиниста. Одни воруют - вторые их стреляют, вторые на их месте воруют - третьи стреляют, и так без конца.  Нужно не расстреливать, а не назначать воров. Что, Черкалин, как пришёл в кабинет на Лубянку,  так и начал воровать? Нет, это - гнилая кадровая система продвижения "своих", для решения собственных интересов. Да и бесконтрольность полная у ФСБ. Посмотрите на ненавистную, оплёванную Америку. ЦРУ реально боится представителей профильного Комитета Конгресса. Они действительно их контролируют и могут в любой момент вызвать отчитаться.

10:35    
В первую очередь надо расстреливать коррупционеров-мошенников из ФСБ, затем МВД и тд.!

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