Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:51

Столичное МВД подало два иска к "организаторам" летних протестов

фото ЗакС политика Столичное МВД подало два иска к "организаторам" летних протестов

ГУ МВД России по Москве в числе прочих ведомств решило подать два иска с представителями столичной оппозиции: соответствующую информацию обнаружило "МБХ медиа" в картотеке Симоновского райсуда.

Ответчиками в первом иске выступают Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, во втором - Георгий Албуров и опять же Любовь Соболь.

Суть претензий столичного главка не ясна.

Это не первые иски, поданные к оппозиционерам из-за протестов. Иски также подавали ГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.

Ранее Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам акций, постановив взыскать с последних 1,2 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:55    
Это пародия на западную систему исков за нанесённый ущерб. Там могут подать подобные иски, но их надо доказывать, а не выдумывать. Должны быть конкретные подтверждённые факты, показывающие действия организаторов и конкретных участников в нанесении ущерба и доказанные размеры ущерба, а не инспирированная властями политическая компания мести в судах. такая же имитация, как и вся путинская демократия.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:01 Россельхознадзор поделился видео уничтожения 450 кг "санкционки"

13:36 Смольный потратит 2,7 млрд рублей на жилье для нуждающихся

13:06 На сотрудника центрального аппарата СК напали с ножом   1

12:41 Росгвардия выделила 850 млн рублей на защиту российской Арктики от "диверсий"

12:12 В 2020 году в Петербурге может подорожать проезд на общественном транспорте

11:46 "Нет смысла лукавить": Смольный не считает нужным вкладывать в строительство метро 30 млрд рублей

11:22 Екатеринбуржцы забросали Вечный огонь мусором и он потух   4

10:51 Столичное МВД подало два иска к "организаторам" летних протестов   1

10:30 Полковник-миллиардер Черкалин брал взятки прямо на Лубянке   4

10:26 ГИК назначил нового члена ТИК №16

9:55 Массово сокращенным чиновникам Минфин выплатит 4,8 млрд рублей

9:25 В Мосгорсуде пожаловались на травлю судьи Криворучко, который вел дело Павла Устинова   5

30 сентября, 21:10 Депутаты МО «Морской» не смогли прийти к единому мнению по большинству вопросов   1

30 сентября, 20:58 Ростехнадзор зафиксировал готовность новых станций метро к регулярной работе

30 сентября, 20:08 Помощника Вишневского избрали главой "Литейного округа"   12

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru