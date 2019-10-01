Столичное МВД подало два иска к "организаторам" летних протестов

ГУ МВД России по Москве в числе прочих ведомств решило подать два иска с представителями столичной оппозиции: соответствующую информацию обнаружило "МБХ медиа" в картотеке Симоновского райсуда.

Ответчиками в первом иске выступают Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, во втором - Георгий Албуров и опять же Любовь Соболь.

Суть претензий столичного главка не ясна.

Это не первые иски, поданные к оппозиционерам из-за протестов. Иски также подавали ГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.

Ранее Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам акций, постановив взыскать с последних 1,2 млн рублей.