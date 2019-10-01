"Нет смысла лукавить": Смольный не считает нужным вкладывать в строительство метро 30 млрд рублей

На строительство новых станций городской подземки в 2020 году будет выделено 13,7 млрд рублей, информирует "Фонтанка".

"Нет смысла закладывать 30-ку, лукавить и кого-то обманывать", - констатировал руководитель комитета финансов Алексей Корабельников.

Согласно расчетам комфина, реальное освоение средств при возведении метро остается на отметке 13-14 млрд рублей, поэтому на данный момент не имеет смысла вкладывать более. Если должным образом будут наращиваться мощности производства, то Смольный готов будет вложить больше денег в отрасль. Например, в 2021 году на метро уйдет 23,6 млрд рублей, в 2022 - более 30 млрд.

В конце прошлого года Смольный существенно сократил адресную инвестпрограмму. Связано это, в том числе, из-за отставания по возведению метро. О необходимости вкладывать 30 млрд рублей в развитие отрасли ранее заявлял экс-губернатор Георгий Полтавченко.

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