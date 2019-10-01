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11:46

"Нет смысла лукавить": Смольный не считает нужным вкладывать в строительство метро 30 млрд рублей

фото ЗакС политика "Нет смысла лукавить": Смольный не считает нужным вкладывать в строительство метро 30 млрд рублей

На строительство новых станций городской подземки в 2020 году будет выделено 13,7 млрд рублей, информирует "Фонтанка".

"Нет смысла закладывать 30-ку, лукавить и кого-то обманывать", - констатировал руководитель комитета финансов Алексей Корабельников.

Согласно расчетам комфина, реальное освоение средств при возведении метро остается на отметке 13-14 млрд рублей, поэтому на данный момент не имеет смысла вкладывать более. Если должным образом будут наращиваться мощности производства, то Смольный готов будет вложить больше денег в отрасль. Например, в 2021 году на метро уйдет 23,6 млрд рублей, в 2022 - более 30 млрд.

В конце прошлого года Смольный существенно сократил адресную инвестпрограмму. Связано это, в том числе, из-за отставания по возведению метро. О необходимости вкладывать 30 млрд рублей в развитие отрасли ранее заявлял экс-губернатор Георгий Полтавченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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