На сотрудника центрального аппарата СК напали с ножом На работника центрального аппарата Следкома совершено нападение: мужчина набросился на сотрудника ведомства с ножом на проходной СК, информирует "Медиазона". "Нападавший задержан, с ним работают следователи. Сотрудник СК России доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи", - говорится в послании Следкома. Подробности нападения или мотивы преступника не называются. Baza пишет, что пострадавшим мог оказаться полковник Владислав Капустин. "У него тяжелое ранение в область сердца, сейчас его оперируют врачи. Прогнозы — неутешительные", - поделился источник с изданием. Обновлено в 13:26. ТАСС сообщает, что сотрудник СК умер в реанимации. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен