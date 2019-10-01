Двуглавый Литейный округ

В муниципальном образовании «Литейный округ» двоевластие. Фракция «Яблоко», устав ждать, когда глава местного совета пятого созыва Павел Дайняк соберет новых депутатов, сама назначила на 30 сентября первое заседание. На нем присутствовало 12 из 20 мундепов, преимущественно «яблочники». Они выбрали нового главу и запретили вешать в муниципалитете портреты любых действующих политиков. Дайняк еще до начала заседания дал понять, что не признает его итоги и продолжает считать себя и.о. главы совета.

Первое заседание депутатов шестого созыва МО «Литейный округ», в котором участвовали одиннадцать представителей «Яблока» и одна самовыдвиженка, прошло в коридоре муниципалитета. И.о. главы, единоросс Павел Дайняк, переизбравшийся в новый созыв как самовыдвиженец, дверь в зал заседаний депутатам не открыл. Сначала сослался на то, что комната не готова после ремонта, а позже вспомнил, что ключи от кабинета остались у рабочих.

Дайняк уговаривал оппозиционеров вместо заседания провести переговоры в его кабинете. Он заверил собравшихся, что уже запланировал созыв совета на 9 октября, и предложил дождаться этого дня. «Яблочники» ответили, что в пятницу, 27 сентября, уже инициировали внеочередное заседание и уведомили об этом избранных депутатов.

- О внеочередном заседании вправе просить действующий состав, - ответил глава, имея в виду своих коллег по V созыву.

Его оппоненты в ответ заявили, что полномочия депутатов начинаются с момента их избрания. После двадцатиминутного спора оппозиционеры решили заседать прямо в холле муниципалитета. Дайняку предложили присоединиться, но он вежливо отказался и удалился в свой кабинет. Через некоторое время он ушел домой, повторно отказавшись присоединиться к заседавшим.

Слева - Павел Дайняк

Как рассказал ЗАКС.Ру депутат от «Яблока» Арсений Афиногенов, которого присутствовавшие позже избрали главой муниципалитета, совет хотел провести заседание как можно скорее, не дожидаясь 9 октября, потому что сроки объявления первого заседания уже вышли. Согласно уставу муниципального образования, оно назначается в двадцатидневный срок после подведения итогов выборов. Дайняк заявил, что ничего не нарушил, так как может объявить о заседании в течение 20 дней после публикации результатов голосования.

- Нас жители постоянно спрашивали, когда будет собрание, а мы не знали. И мы решили взять инициативу в свои руки, - заявил Афиногенов.

Выборы главы муниципалитета состоялись, несмотря на недавнее изменение в местный устав, по которому руководитель избирается двумя третями голосов. То есть за него должны проголосовать как минимум 14 мундепов. Эта поправка была принята депутатами прошлого созыва 4 сентября, за четверо суток до дня голосования. Минюст утвердил изменение 20 сентября. «Яблочники» намерены оспорить это решение в суде. Они подозревают, что новое правило было утверждено «задним числом», уже после выборов, когда единороссы поняли, что большинство мест досталось не им.

По словам присутствовавшего на заседании совета члена бюро петербургского «Яблока» Александра Кобринского, в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» представлен перечень вопросов, решаемых квалифицированным большинством, и голосования за главу среди них нет. Поскольку федеральное законодательство по Конституции имеет преимущество над местным уставом, депутаты должны подчиниться ФЗ, отметил Кобринский.

Фракция «Яблоко» на организованном ею первом заседании совета вела себя уверенно и, хотя ее позиции в муниципалитете пока не достаточно прочны, сделала несколько революционных жестов. Они приняли новый временный регламент ведения заседаний. Депутат Сергей Трошин заявил, что на его столе будет стоять радужный флаг «в знак солидарности с ЛГБТ-людьми в России».

Депутаты муниципального совета принимают временный регламент

Также совет запретил размещать в помещении муниципалитета портреты ныне здравствующих политических деятелей. Афиногенов уточнил, что речь идет о любых политиках, от Владимира Путина до Григория Явлинского. Вместо них было решено повесить фотографию академика Андрея Сахарова. В холле муниципального совета портретов вождей не было, и снимать ничего не пришлось. Фото Сахарова разместили рядом с многочисленными грамотами Павла Дайняка. Пришедший поддержать однопартийцев лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский пообещал в следующий раз принести на совет фотографии братьев Стругацких.

- Решать депутатам, но думаю, что на заседание 9 октября они теперь могут не идти, - прокомментировал ЗАКС.Ру Вишневский. - Полномочия избранного главы пока никем не оспариваются, а полномочия прежнего главы, в соответствии с уставом, прекращаются. Но я лично думаю, что впереди долгие судебные тяжбы.

Портрет Андрея Сахарова в здании муниципалитета

Депутат "Литейного округа" Трошин признался, что еще не принял решение, приходить ли на совет, который созвал Дайняк. Трошин считает, что этот вопрос мундепы должны обсудить во время своей следующей встречи, которая запланирована уже на 3 октября. Согласно принятому в коридоре муниципалитета временному регламенту, заседания совета будут проводиться каждую первую среду месяца. Единственная самовыдвиженка, присутствовавшая на заседании 30 сентября, Марияна Сорокина сообщила ЗАКС.Ру, что намерена посетить и заседание 9 октября, которое анонсировал глава V созыва, если ее позовут.

Между тем Дайняк 1 октября вышел на работу, сообщили сотрудники муниципалитета в телефонном разговоре с ЗАКС.Ру. Передавать ему трубку они отказались, сославшись на занятость продолжающего исполнять полномочия главы единоросса.

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