Президент Франции пообщался с режиссером Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Страсбурге с украинским режиссером Олегом Сенцовым, не так давно вернувшимся на родину в рамках обмена заключенными с Россией. Как уведомляет AFP, аудиенция прошла в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Макрон спросил у Сенцова, продолжил ли он после возвращения заниматься творческой деятельностью.

"Творческий путь - это еще одна моя дорога, я про нее не забываю, но сейчас это отодвинулось", - рассказал режиссер.

После этого дискуссия продолжилась за закрытыми дверями. Всего Макрон и Сенцов беседовали около получаса.

В 2018 году Сенцов в ямальской колонии держал голодовку, прославившую его на весь мир, в течение нескольких месяцев. В России он отбывал срок за терроризм.