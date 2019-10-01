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Новости

14:57

Член совета "Открытой России", саранский "навальнист" попросил убежища в Финляндии

фото ЗакС политика Член совета "Открытой России", саранский "навальнист" попросил убежища в Финляндии

Координатор штаба политика Алексея Навального в Саранске Евгений Пашуткин хочет перебраться на постоянное место жительства в Финляндию: опасаясь уголовного преследования, он попросил в скандинавской стране политубежища, пишет "МБХ медиа".

"Мы сейчас с семьей находимся в Финляндии. Уехали мы, потому что у меня две административки по 20.33 за нежелательную деятельность. У меня была угроза уголовного преследования по ст. 284.1 (Осуществление деятельности нежелательной организации). Я член совета „Открытой России“ и был координатором сетевого движения „Открытой России“. С некоторых пор я еще был координатором штаба Навального", - поделился Пашуткин.

Он отметил, что поездка в Финляндию была спланирована его семьей еще до решения покинуть Россию. Пашуткину поступила информация о том, что им интересуются в Следственном комитете, уже когда он находился за пределами РФ.

"Они узнали, что я покинул страну, и начали бурно реагировать. Это стало последней каплей", - резюмировал активист.

В начале апреля правоохранители сорвали в Саранске показ фильма о члене совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. После этого на Пашуткина завели дело о пособничестве нежелательной организации.

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19:12    
18:01. Какие хохлы, если миллионы жителей Донбасса на всех переписях до 2014г. обозначали себя как этнические РУССКИЕ!!!

18:01    
15:30
Насчет прозападников - согласен. А, вот, насчет Донбасса...
С каких пор урожденные хохлы стали русскими, а тем более - патриотами? Глаза протри, а заодно - подумай, нафига власти резкий приток в Россию такого количества лояльных "граждан"?

15:30    
Все бы прозападные мрази свалили из России, то было бы великолепно, тем более им на смену идут РУССКИЕ ребята с Донбасса-патриоты России!

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