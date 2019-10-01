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Муниципал

15:13

Главой поселка Александровская переизбрали единоросса Косицыну

фото ЗакС политика Главой поселка Александровская переизбрали единоросса Косицыну

Новоизбранный муниципальный совет МО «Поселок Александровская» на состоявшемся 30 сентября заседании избрал своей главой депутата от «Единой России» Татьяну Косицыну. Она возглавляла совет и в прошлом созыве.

Заместителем Косицыной стала другой единоросс Эльвира Никифорова.

«Единая Россия» получила в совете 8 из 10 мандатов. Еще два места достались самовыдвиженцам.

   


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