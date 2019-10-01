Эсеры отстаивают двор на Невском проспекте

Глава петербургской парламентской фракции справедливороссов Алексей Ковалев написал официальное письмо городскому прокурору Александру Литвиненко, в котором идет речь о необходимости проверить обстоятельства "захвата" дворовой территории дома № 153 по Невскому проспекту. Ковалев и его коллеги полагают, что действия застройщиков - ООО "Высота" и ООО "Тележная 32" - могут расходиться с требованиями законодательства.

Эсер ссылается на местных жителей, которые жалуются на постоянное перемещение строительного забора. Жизненное пространство и дворовая территория с каждым днем сужаются при том, что никаких документов, легализующих эти действия, представители застройщика не предъявляют.

"Территория двора непосредственно примыкает к стройке, однако юридически является государственной собственностью Санкт-Петербурга и застройщиками не арендуется", - напоминает в своем обращении депутат.

Ковалев настаивает на наказании виновных, если факт незаконных действий подтвердится, а также на полной остановке строительных работ во дворе.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.