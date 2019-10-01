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15:58

Гудков завидует роли жены в организации митингов

фото ЗакС политика Гудков завидует роли жены в организации митингов

Политик Дмитрий Гудков, которого не допустили до участия в выборах в Мосгордуму нынешним летом и вместо этого отправили в спецприемник больше чем на месяц, рассказал о политических достижениях своей жены: часть функций она взяла на себя и, более того, во-многом превзошла самого Гудкова, с его точки зрения.

"Когда у меня супруга приехала в спецприемник, я говорю: "Слушай, я тебе так завидую, ты выступала перед таким количеством людей". У меня не было никогда такой возможности, я во времена Болотной в лучшем случае вел митинг, а выступал на митингах с меньшей численностью. Поэтому она меня опередила, даже я ей завидовал", - признался лидер незарегистрированной Партии перемен в эфире радиостанции "Свобода".

Несмотря на сдержанный оптимизм в отношении протестного движения и его будущего, Гудков признает, что численность последней акции на проспекте Сахарова в Москве - от 20 до 25 тысяч собравшихся - является недостаточным рычагом влияния на власть.

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