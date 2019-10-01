В саду на Смольной набережной вновь заметили нефтепродукты

Активисты Центрального района опубликовали фотографии сада на Смольной набережной, где, по их подозрению, были разлиты нефтепродукты. Основания для этого, судя по приводимым аргументам, не беспочвенны, а сама проблема не является новой.

"Из-под земли в этом Саду на Неве прёт мазут... Уже 15 лет точно, и на газонах, и на дорожках, причем прямо извергается. Площадь выбросов очень большая, порядка 200 квадратных метров", - пишут градозащитники.

По их словам, чиновники городского правительства находятся в курсе имеющейся проблемы, но даже само ее исследование запланировано только на 2020 год. Медлительность активистов удручает.

Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.