В защиту псковской журналистки Прокопьевой массово высказываются СМИ

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которой государство вменяет оправдание терроризма и которая 20 сентября "приобрела" статус обвиняемой, опубликовала текст о своем уголовном деле, распространяемый целым рядом СМИ в знак солидарности с ней. В тексте она говорит о своих попранных правах, что произошло фактически на пустом месте и является, с ее точки зрения, в чистом виде местью за свободное мнение. Прокопьева отсылает читателей к зимним событиям - когда у нее дома и на работе прошли первые обыски в исполнении персон в масках.

"В тот день меня ограбили – забрали три ноута, два телефона, диктофон, флешки. Через полгода – ограбили еще раз, заблокировав мои счета. Я была еще только «подозреваемой», когда меня внесли в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Теперь я не могу завести банковскую карту на свое имя, открыть депозит или оформить ипотеку – государство вычеркнуло меня из нормальной экономической жизни", - гласит ее новый текст в "Псковской губернии", активно тиражируемый коллегами-журналистами.

По ее словам, после акта ограбления "оставалось" только отнять у нее свободу, и с 20 сентября эта перспектива перед ней предстала.

На защиту Прокопьевой встала организация "Репортеры без границ". Ее жалобу на давление со стороны государства в настоящее время рассматривает Европейский суд по правам человека. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.