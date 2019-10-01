Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:26

Смольный потратит более миллиарда на развитие "Безопасного города"

фото ЗакС политика Смольный потратит более миллиарда на развитие "Безопасного города"

Унитарное предприятие "Автоматическая телефонная станция Смольного" потратит более миллиарда рублей из бюджета Петербурга на развитие системы "Безопасный город", следует из данных сайта Госзакупки. 

ГУП Смольного готов потратить 913 миллионов рублей на развитие инфраструктуры комплекса, в которое входит установка камер уличного наблюдения и создание публичных Wi-Fi зон в поликлиниках и больницах города. На создание зон беспроводного бесплатного интернета в учреждениях здравоохранения, о которых губернатор Петербурга Александр Беглов говорил еще в апреле 2019 года, город готов выделить более 5 млн рублей. 

Еще 430 млн рублей потратят на видеонаблюдение и создание зон Wi-Fi в городских парках. Почти 200 млн рублей потратят  на развитие системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:51 По решению суда московские оппозиционеры заплатят 3,4 млн за вытоптанный газон

19:57 Муниципал: Депутаты МО «Южно-Приморский» не определились с главой муниципалитета

19:47 Муниципал: Главу МО "Урицк" изберут в приемной Никешина

19:10 17-летней москвичке Ольге Мисик присудили 10 тысяч рублей штрафа за митинговую активность

18:47 "Фальсификации будут невозможными"

18:26 Глава Камчатки предложил Навальному возглавить местное село   1

18:26 Смольный потратит более миллиарда на развитие "Безопасного города"

17:52 В защиту псковской журналистки Прокопьевой массово высказываются СМИ   1

17:23 Ройзман заподозрил давших условный срок актеру Устинову в гомосексуализме   2

16:58 Муниципал: Znak: На заседании в МО "Юго-Запад" распылили перцовый баллончик   1

16:57 В саду на Смольной набережной вновь заметили нефтепродукты

16:25 Милонов повез иконы в Среднюю Азию   2

15:58 Гудков завидует роли жены в организации митингов

15:24 Эсеры отстаивают двор на Невском проспекте

15:13 Муниципал: Главой поселка Александровская переизбрали единоросса Косицыну

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru