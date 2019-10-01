Смольный потратит более миллиарда на развитие "Безопасного города"

Унитарное предприятие "Автоматическая телефонная станция Смольного" потратит более миллиарда рублей из бюджета Петербурга на развитие системы "Безопасный город", следует из данных сайта Госзакупки.

ГУП Смольного готов потратить 913 миллионов рублей на развитие инфраструктуры комплекса, в которое входит установка камер уличного наблюдения и создание публичных Wi-Fi зон в поликлиниках и больницах города. На создание зон беспроводного бесплатного интернета в учреждениях здравоохранения, о которых губернатор Петербурга Александр Беглов говорил еще в апреле 2019 года, город готов выделить более 5 млн рублей.

Еще 430 млн рублей потратят на видеонаблюдение и создание зон Wi-Fi в городских парках. Почти 200 млн рублей потратят на развитие системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов.

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