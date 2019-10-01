"Фальсификации будут невозможными"

Как избежать фальсификаций на выборах и стоит ли идти в суд, чтобы отменить итоги голосования на определенных участках. Об этом 30 сентября рассказали студентам Высшей школы экономики новоиспеченный муниципальный депутат Павел Кондрашов от Партии роста и три бывших кандидата: самовыдвиженец в МО №75 Алексей Доссон из "Единой России", "яблочник" Михаил Петров из МО "Адмиралтейский округ" и Мария Новикова - кандидат в мундепы МО "Балканский" и МО "Дворцовый округ".

Участники встречи подробно описывали трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время муниципальной кампании. Например, Алексей Доссон рассказал историю про погоню за членами участковой избирательной комиссии, которые пытались скрыться с урной для надомного голосования. Павел Кондрашов рассказал о вбросах, которые были на участках.

После историй бывших кандидатов в мундепы спросили о том, как можно бороться с фальсификациями и стоит ли продолжать борьбу в судах, прокуратуре и следственном комитете.

Мария Новикова говорила, что есть возможность через суд отменить результаты выборов на определенных избирательных участках. Сама Новикова тоже обратилась в суд с требованием отменить результаты выборов в одном из округов, но в успех дела она верит с трудом.

По её словам, если суд отказывается отменять результаты выборов, то кандидаты должны писать заявления в СК и прокуратуру на каждого члена УИК и ИКМО, участвовавшего в фальсификациях. Она считает, что если хотя бы один член муниципального избиркома хоть сутки просидел в СИЗО, то ему бы в дальнейшем не захотелось участвовать в махинациях на выборах.

- Вместо того, чтобы сажать в тюрьму Егора Жукова (студент ВШЭ, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму) посадили бы лучше их (работников избиркомов, участвовавших в фальсификациях результатов выборов), - заявила Новикова.

Павел Кондрашов тоже считает, что кандидаты должны в судах отстаивать свои права. Но у него есть свой опыт в этом деле. Кондашов вспомнил разбирательства по выборам 2016 года, когда он пытался баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга. Суды по выборам 2016 года не принесли никаких результатов и оказались слишком затратны.

Депутат Кондрашов говорит, что участники муниципальных выборов должны заранее предусмотреть все возможные фальсификации, которые могут произойти во время кампании. Он рассказал, что на прошедших муниципальных выборах заранее знал число вброшенных бюллетеней за конкретных кандидатов, но в день голосования оказалось, что “вбросили меньше ожидаемого”.

Он уверен, что вбросы бюллетеней можно победить, если заранее найти “свой электорат” из числа тех, кто точно пойдет голосовать. Что касается нарушений во время кампании, победитель в Ульянке считает, что в 2019 году их оказалось меньше, чем 2014 году.

С этим не согласился самовыдвиженец и в прошлом член "Единой России" Алексей Доссон. По его словам, фальсификаций стало больше, и просто “их научились грамотно маскировать”.

Он вспомнил про политическую проституцию и призвал никому не доверять, но позже заявил, что мундепы должны уметь договариваться.

- Как говорится, доверяй, но проверяй. Надо иметь всегда запасные варианты. Конечно, нужно уметь договариваться с той же оппозицией, - отметил участник выборов.

Доссон признался, что он не верит в силу районного или городского судов в способности отменить результаты сфальсифицированных выборов.

- Но есть еще Верховный суд. Там уже есть надежда на то, что что-то получится сделать. По моим ощущениям, это один процент. Если даже один процент, я его буду использовать, - заявил единоросс.

Но особое внимание Доссон уделил журналистам и спортсменам, которые должны быть на каждом участке в день выборов.

- Не хватает освещения в СМИ, правды всем. СМИ лгут. Сейчас они пишут одно, потом дали задание сверху не писать - и не пишут, - сказал он.

На каждом участке должны быть спортсмены, которые не допустили бы фальсификаций на выборах, считает Доссон.

В 2019 году наблюдатели сообщали о массовых появлениях "спортсменов" в Петроградском районе, который называют вотчиной спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Например, в день выборов на участке №1619 Петроградского района неизвестный ударил в живот наблюдателя Василия Дьяченко – члена комиссии с правом совещательного голоса. Никто из присутствующих, в том числе и сотрудники полиции, не отреагировали на случившееся.

Кандидат от "Яблока" Михаил Петров напомнил, что массовые фальсификации - это результат работы системы. По его мнению, решить проблему с нарушениями можно.

- Думаю, что в прекрасной России будущего мы сделаем так, что фальсификации будут невозможными путем огласки и подготовки наблюдателей, - заключил бывший кандидат в мундепы МО "Адмиралтейский округ".

В целом и единоросс, и оппозиционеры были едины во мнении – выборы в Петербурге фальсифицируют практически везде. Разница только в способах и степени наглости представителей партии власти.

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