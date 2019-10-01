Главу МО "Урицк" изберут в приемной Никешина

Активисты собщили о том, что за кандидатуру главы муниципального образования "Урицк" новоявленные депутаты собрались голосовать в приемной депутата ЗакСа Сергея Никешина, традиционно избирающегося от Красносельского района. Адрес приемной - Авангардная улица, 31.

Коммунисты таким положением дел недовольны.

"Это явное давление на независимых кандидатов от партии КПРФ и самовыдвиженцев", - цитирует слова избравшегося в совет представителя от КПРФ Станислава Федотова сообщество "Петербургский гражданин".

Заседание, на котором изберут главу совета, назначено на 2 октября. По некоторым сведениям, на встрече возможно присутствие главы района Олега Фадеенко.

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