По решению суда московские оппозиционеры заплатят 3,4 млн за вытоптанный газон

В Москве организаторы и участники протестной акции 27 июля должны будут заплатить 3 млн 402 тысячи рублей за вытоптанный ими газон. О решении суда сообщило издание "МБХ медиа".

Иск к целому ряду оппозиционеров подавало ГБУ "Автомобильные дороги". Конечной суммой истцы не удовлетворены: по газонам, по их версии, рассерженные горожане "набегали" на 10,8 млн рублей. Информация о том, на какую сумму набегали по тем же газонам омоновцы, не обнародована.

Заплатить штраф должны будут известные политики Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Владимир Милов. На момент проведения протестной демонстрации все они находились в отделах полиции и в акции физически принимать участия не могли.

На акции 27 июля ОМОН и Росгвардия били людей. Некоторые из представителей этих структур не представлялись и скрывали свои лица.

Москвичи протестовали против снятия с выборов в городской парламент независимых депутатов.