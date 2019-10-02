ЗакС окончательно принял закон о порядке предоставлении земли концессионерам

Законодательное собрание Петербурга 2 октября утвердило в третьем чтении закон, регулирующий порядок передачи государственных земельных участков концессионерам и партнерам по государственно-частному партнерству.

Инициатива, в частности, предусматривает, что размер годовой арендной платы будет составлять 1,5% от кадастровой стоимости участка. При этом договор аренды заключается на весь срок концессионного соглашения или соглашения о ГЧП.

Законопроект прошел первое чтение 28 ноября 2018 года и был раскритикован оппозицией. Однако во втором и третьем чтениях обсуждение инициативы было коротким и спокойным.

Сергей Еремеев