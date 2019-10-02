ЗакС принял законопроект Беглова о садовых и жилых домах

Смольный в ближайшем будущем получит право решать, может ли считаться садовый дом жилым, а жилой - садовым. Законопроект, закрепляющий за городской администрацией такие полномочия, 2 октября приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

Автором инициативы выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в настоящее время федеральное законодательство закрепляет вопрос разграничения садовых и жилых построек за органами местного самоуправления. Однако глава города решил передать это право исполнительной власти.

Сергей Еремеев

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