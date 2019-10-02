ЗакС высказался за улучшение жилищных условий для петербургских семей с детьми-инвалидами

Депутаты петербургского Заксобрания 2 октября приняли в первом чтении законопроект о социальных выплатах на строительство или покупку жилья для родителей детей-инвалидов.

Инициативу внес в региональный парламент губернатор Александр Беглов.

Претендовать на помощь городской администрации смогут семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Размер выплат, согласно документу, предстоит определить Смольному.

Городские власти планируют до 2021 года улучшить жилищные условия всех семей, имеющих детей-инвалидов, принятых на учет до 01.03.2019. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков уточнил, что таких семей в Петербурге 410.

По предварительным оценкам городского правительства, на эти цели будет потрачено 2,1 млрд рублей.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев раскритиковал текст законопроекта за то, что в нем не прописаны конкретные критерии, по которым будет оказываться содействие семьям с детьми-инвалидами. Эсер призвал не отдавать этот вопрос на откуп правительства, как того подразумевает существующая редакция документа.

За принятие проекта закона проголосовали 45 из 48 присутствовавших депутатов. Высказавшихся против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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