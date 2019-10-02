В Петербурге готовятся создать реестр работодателей, не поддерживающих социальное партнерство

Интернет-реестр работодателей, отказывавшихся присоединиться к соглашениям социального партнерства, планируют создать в Петербурге. Соответствующую инициативу 2 октября приняли в первом чтении депутаты городского Заксобрания.

К формам социального партнерства относятся коллективные переговоры по подготовке или заключению проектов коллективных договоров и соглашений, взаимные консультации по вопросам трудовых отношений, участие работников или их представителей в управлении предприятием и процессе разрешения споров.

Соавтор инициативы единоросс Денис Четырбок отметил, что документ был подготовлен после обращения Федерации независимых профсоюзов России.

Коммунистка Ирина Иванова предположила, что в реестр попадут все представители микробизнеса. Четырбок в ответ возразил, что под действие законопроекта попадут только предприятия с штатом от 100 сотрудников.

Эсер Надежда Тихонова предложила указывать в реестре и органы исполнительной власти, ответственные за задолженности перед работниками, и пообещала подготовить соответствующую поправку.

Сергей Еремеев

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