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11:21

Главу "Ростеха" Чемезова наградили званием Героя России за "существенный вклад в оборонкомплекс"

фото ЗакС политика Главу "Ростеха" Чемезова наградили званием Героя России за "существенный вклад в оборонкомплекс"

Руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов был удостоен звания Героя России за "существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны", уведомляет "Ведомости", ссылаясь на близкие к администрации президента источники.

Указ не опубликован на сайте Кремля, однако собеседники газеты сообщили, что документ был подписан несколько недель назад. Официального подтверждения данной информации пока нет. 

Герою России вручается знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда", а также соответствующая грамота.

Напомним, в феврале 2018 года Алексей Навальный представил расследование ФБК о недвижимости Чемезова. В нем утверждалось, что семья главы "Ростеха" владеет квартирой с видом на Красную площадь стоимостью в 5 млрд рублей.

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12:15    
11:44. Поймите, что в сегодняшней буржуазной России, в отличие от советских времён, особенно от сталинских, совершенно почти нет людей, которые что-то ЗНАЧИМОЕ(!!!!!!!!!) делают для блага, развития России! Но Чемезов один из них, как и Миллер, Сечин, Алекперов, которые РЕАЛЬНО формируют большую часть бюджета страны и кормят россиян, в том числе и бунтовщиков-бездельников с проспекта Сахарова! Вот Навальный, к примеру, лишь украл лес в Кировской области, но ведь совершенно НИЧЕГО полезного не сделал для страны, не построил ГЭС, не ввёл в строй завод и тд.

11:44    
Путинское "политбюро" постепенно движется к состоянию брежневского. Только в отличие от последнего, у Путина, в его ближнем круге, миллиардеры, которые "РЕАЛЬНО делают" свои состояния из бюджета страны.

11:32    
Чемезов заслужил звание Героя России за организацию успешной работы российского ВПК, поставки и ввод в строй турбин "Сименс" в Крым и тд. итп. Думаю, что с завершением строительства Крымского моста через 2-3 месяца это звание надо присвоить и Ротенбергу, а при вводе в строй "Ямал-СПГ" и Михельсону! Это люди РЕАЛЬНО делают благо для России и россиян, в отличие от миллионов бездельников, тунеядцев и балаболов, особенно из прозападной "пятой колонны"!

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