Главу "Ростеха" Чемезова наградили званием Героя России за "существенный вклад в оборонкомплекс"

Руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов был удостоен звания Героя России за "существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны", уведомляет "Ведомости", ссылаясь на близкие к администрации президента источники.

Указ не опубликован на сайте Кремля, однако собеседники газеты сообщили, что документ был подписан несколько недель назад. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Герою России вручается знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда", а также соответствующая грамота.

Напомним, в феврале 2018 года Алексей Навальный представил расследование ФБК о недвижимости Чемезова. В нем утверждалось, что семья главы "Ростеха" владеет квартирой с видом на Красную площадь стоимостью в 5 млрд рублей.