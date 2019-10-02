Смольному добавили полномочий в сфере увековечения памяти погибших в ВОВ

Депутаты Заксобрания Петербурга 2 октября приняли в первом чтении законопроект, актуализирующий полномочия городского правительства в вопросах увековечения памяти защитников родины, погибших в Великую Отечественную войну.
Инициативу внес губернатор Петербурга Александр Беглов.
Подразумевается, что Смольный получит возможность производить государственный учет воинских захоронений, принимать решение о перезахоронении останков погибших, захоронение обнаруженных поисковиками останков и определение порядка проведения поисковых работ.
Также правительство будет наделено полномочиями по содержанию и благоустройству захоронений на городских кладбищах.
Сергей Еремеев
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