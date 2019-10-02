Сенаторы США призывают ввести санкции в отношении Чайки и Коновалова

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин полагают, что необходимо ввести индивидуальные санкции в отношении высокопоставленных россиян, причастных, по их мнению, к "нарушению прав человека" в РФ. Предложение поддержали и другие члены Сената.

Законотворцы уверены, что ограничения должны быть введены против главы Генпрокуратуры Юрия Чайки и руководителя Министерства юстиции Александра Коновалова, которые не понесли ответственности за "произвольное лишение свободы граждан", в том числе "диссидентов и лидеров оппозиции".

Рубио и Кардин отметили, что Белый дом должен воспользоваться "глобальным законом Магнитского" и внести в "черный список" этих чиновников и других представителей российской элиты.