Сотрудники ККИ снесли 7 нелегальных парковок

Сегодня, 2 октября, работники комитета по контролю за имуществом осуществили демонтаж семи несанкционированных автопаркингов: все они занимали территорию, не имея на то соответствующего разрешения, информирует ККИ.

Общая площадь освобожденных земель превышает 30 тысяч квадратных метров.

Снесены две огороженные заборами стоянки на проспекте Энтузиастов. Прекратили свою деятельность парковки на улицах Доблести и Партизана Германа, а также на Октябрьской набережной. Помимо прочего, демонтированы два паркинга в Станционном посёлке, восточнее электроподстанции.

Превентивно все собственники незаконных парковок были уведомлены о грядущем сносе, однако никаких действий оперативно не предприняли.