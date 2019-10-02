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Новости

12:50

Макаров: Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным

фото ЗакС политика Макаров: Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров на заседании Заксобрания 2 октября раскритиковал представителей сразу нескольких оппозиционных политических партий, как из ЗакСа, так и из муниципальных советов.

В частности, Макарова разозлило выступление председателя парламентского комитета по образованию и культуре Максима Резника на московском митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября. Спикеру ЗакСа не понравилось, что Резник стоял на одной сцене с политиком Алексеем Навальным.

- Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным, - заявил Макаров. - Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?

Надежде Тихоновой из "Справедливой России" Макаров припомнил ее лозунги времен губернаторской кампании о разрушении монополии партии власти. Декларирование подобных требований он назвал нарушением закона.

- Мы вас с ложечки кормили, поддерживали, - сказал сказал спикер ЗакСа оппонентам.

По его словам, оппозиционеры в итоге восприняли "братскую поддержку" партии власти как ее слабость

Макаров вспомнил о радужном флажке, который поставил на стол депутат Сергей Трошин во время заседания совета Литейного округа:

- Если разные мысли в разных головах - это хорошо, а если в одной голове разные мысли - флаги ЛГБТ, наркота, - это шизофрения или что-то еще более серьезное.

Позже во время брифинга он уточнил, что не имеет ничего против личных убеждений депутатов, но нести политику в советы не стоит.

Отдельно спикер высказался о снятом портрете Владимира Путина в МО №72:

- А сняли портрет президента. Да Путин спас страну от развала!

По мнению Макарова, подобная политика оппозиционеров в конечном итоге приведет к войне. Вести ее всех недовольных действующей властью единоросс призвал в вымышленной стране Мумба-юмба:

- Найдите Мумбу-юмбу где-нибудь в джунглях, которую не жалко, и там полыхайте.

Лидеров региональных отделений оппозиционных партий Макаров попросил повлиять на депутатов, которые ему не понравились.

Сергей Еремеев


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14:32   Ёжик  
..."Там правит бал Закон Омерты.
И всем по-волчьи надо выть.
А ослушанье хуже смерти -
Коль взяли в стаю – волком быть.
А чтобы удержать в руках мандат
Как «мантру» повторяют там обет -
«Кто глух и нем, к тому же слеп,
Тот тихо проживет сто лет». (1)
...
Там Закон, где «своих» не бросают,
Где ворье друг за друга горой,
А партлидеры трубку хватают,
Коль за кем-то приходит конвой."..
Из поэмы " Кому жить хорошо. Парламентарии"
1.«Кто глух и нем, к тому же слеп, тот тихо проживет сто лет». - Пословица сицилийской мафии.

14:17    
А что он неправильно сказал про флаг ЛГБТ? Слишком даже вежливо. Если бы со мной за одним столом такой флажок поставили, то я бы с максимальной силой и толерантностью определил это знамя по прямому назначению - древком в зад такому пропагандисту. Он бы у меня долго таким павлином ходил.
А я вот спрошу у Трошина было это или нет. Если было, пусть мылит булки.

14:10    
Путин разваливает страну.

13:41    
"— Ваше Высочество, ну не идите против своей совести. Я знаю, вы благородный человек и в душе тоже против Англии.
— Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Но я сижу и помалкиваю!" (из фильма "Тот самый Мюнхгаузен")

13:17    
В России царит либеральный бардак! Если власть не проявит политическую волю по нейтрализации внутренних прозападных врагов России, о которых в том числе упомянул Макаров, то Россия в недалёком будущем разлетится в дребезги! Пора уже патриотической общественности России, силовикам начинать предметно воздействовать на Путина по предотвращению дестабилизации обстановки в России!

13:12    
Чёт Серафимыча переклинило, Совершаева о грядущей отставке намекнула ему?

13:00    
Это уже какая-то клоунада. А господин то уже давно не в себе, судя по высказываниям.

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