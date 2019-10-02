Макаров: Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров на заседании Заксобрания 2 октября раскритиковал представителей сразу нескольких оппозиционных политических партий, как из ЗакСа, так и из муниципальных советов.

В частности, Макарова разозлило выступление председателя парламентского комитета по образованию и культуре Максима Резника на московском митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября. Спикеру ЗакСа не понравилось, что Резник стоял на одной сцене с политиком Алексеем Навальным.

- Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным, - заявил Макаров. - Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?

Надежде Тихоновой из "Справедливой России" Макаров припомнил ее лозунги времен губернаторской кампании о разрушении монополии партии власти. Декларирование подобных требований он назвал нарушением закона.

- Мы вас с ложечки кормили, поддерживали, - сказал сказал спикер ЗакСа оппонентам.

По его словам, оппозиционеры в итоге восприняли "братскую поддержку" партии власти как ее слабость

Макаров вспомнил о радужном флажке, который поставил на стол депутат Сергей Трошин во время заседания совета Литейного округа:

- Если разные мысли в разных головах - это хорошо, а если в одной голове разные мысли - флаги ЛГБТ, наркота, - это шизофрения или что-то еще более серьезное.

Позже во время брифинга он уточнил, что не имеет ничего против личных убеждений депутатов, но нести политику в советы не стоит.

Отдельно спикер высказался о снятом портрете Владимира Путина в МО №72:

- А сняли портрет президента. Да Путин спас страну от развала!

По мнению Макарова, подобная политика оппозиционеров в конечном итоге приведет к войне. Вести ее всех недовольных действующей властью единоросс призвал в вымышленной стране Мумба-юмба:

- Найдите Мумбу-юмбу где-нибудь в джунглях, которую не жалко, и там полыхайте.

Лидеров региональных отделений оппозиционных партий Макаров попросил повлиять на депутатов, которые ему не понравились.

Сергей Еремеев

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