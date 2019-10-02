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Новости

13:20

Беглов намерен стимулировать появление 19-летних матерей

фото ЗакС политика Беглов намерен стимулировать появление 19-летних матерей

Петербурженкам, родившим первого ребенка в 19 лет, дадут по 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении 2 октября.

Автором инициативы выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно пояснительной записке, денежные выплаты должны дополнительно простимулировать “рождения первых детей в более раннем возрасте”.

До сих пор аналогичные единоразовые выплаты полагались матерям в возрасте от 20 до 24 лет, но с 2020 года планку решили опустить, чтобы создать дополнительный стимул рожать еще более молодым петербурженкам.

По предварительным оценкам, инициатива Беглова обойдется бюджету примерно в 15 млн рублей.

Сергей Еремеев


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14:35    
13-59
Вполне здравая инициатива, что Вам кажется необдуманным? В 19 лет телычи уже более чем активные и половозрелые. Надо всемерно поощрять взросление, самостоятельность и серьёзное отношение к своей жизни. Чтоб не были в тридцать как подростки никчёмные и инфантильные. Впрочем, судя по стилю и отсутствию запятой и вопросительного знака Вы и относитесь к этой социальной категории. Желаю повзрослеть.

14:14    
13:50 Что выдумывать-то? Одиноких мужчин и женщин вполне обычной ориентации подавляющее большинство. Многие разведены. Женщины сами не готовы сегодня рожать из-за социальной нестабильности (пенсионное законодательство меняют, пособия низкие, детсадов и школ не хватает, жильё в городе мало кому по карману и т.д.).

13:59    
придурок что ли.

13:53    
Ну... За деньги это неинтнресно.
Вот раньше у главбарина было право первой ночи. И народонаселение росло.

13:50    
13:41. Причин убыли населения России много, включая и указанные Вами...Я же считаю, что это случилось из-за резкого роста гомосексуалистов в стране, которых по их же оценкам миллионы, а соответственно миллионы девушек не вышли замуж, не родили миллионы маленьких россиян!

13:41    
13:29, а повышать уровень жизни граждан,их социальные гарантии, гарантии медицинской помощи и т.п. вместо увеличения расслоения между народом и кучкой олигархов - это крамола? Для ваших хозяев - олигархов дешевле завезти население из вне.

13:29    
Естественная УБЫЛЬ(!!!) населения России (родилось-умерло) в этом году составит примерно 450-470 тысяч человек! Ужас!!! Потому любые меры по предотвращению вымирания России должны приветствоваться и поощряться, включая инициативу Беглова, предоставление российского гражданства по упрощённой схеме жителям Донбасса итд. итп.! Следующий год в демографическом плане будет не лучше нынешнего...

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