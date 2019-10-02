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13:40

Резник: Долг председателя комиссии - выступать за фундаментальные ценности

фото ЗакС политика Резник: Долг председателя комиссии - выступать за фундаментальные ценности

Председатель комиссии по образованию и культуре ЗакСа Максим Резник ответил на критику председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова в конце заседания 2 октября.

- Дело не в том, кто где зажигает, а в том, что в нашей стране есть политические заключенные. Это позор страны, - отреагировал Резник на обвинение в том, что он выступал на московском митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября.

Он отметил, что долг председателя комиссии - выступать за фундаментальные ценности.

- Я, как и вы, Вячеслав Серафимович, против революции. Но главные провокаторы революции - не Навальный, Резник или Вишневский, а безмозглые держиморды, которых явно перебор в органах государственной власти, - добавил депутат.

Напомним, Макаров раскритиковал по различным поводам сразу нескольких оппозиционных политиков и муниципальных депутатов с трибуны Заксобрания.

Сергей Еремеев


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14:58    
14:50. А что делал, к примеру, Суворов в Альпах, Польше, Измаиле, а тот же Потёмкин на черноморском и азовском побережьях в 18 веке? А Балканы??? Ни с кем они там не договаривались, а осуществляли ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ(!!!!!!!!!!!!!) и удерживали кровью их, к примеру, в Польше...

14:50    
14:31 Ни у одного из них не было целью "геополитическое доминирование в мире" - только защита страны и народа. Геополитика - порождение империализма. В 17-19 веках империи на планете только создавались. В 20 веке - все распались. В том числе и Российская империя. Обратного пути нет. Планета стала тесной и, чтобы продолжать жить на ней, надо договариваться без "геополитического доминирования". Россия сегодня - не плацдарм перед наступлением, а жилой дом на своей наследственной земле.

14:31    
14:22. А Вы Петра-1, Потёмкина, Суворова, Кутузова, Румянцева и других великих русских полководцев тоже считаете фашистами за их стремление увеличить территорию России?

14:30    
Резник четко следует пути, описанном Шнуром:
Если кратко, если чётко,
Только взятка, только водка —
Две стальные наши скрепы,
Остальные все нелепы!!!

14:22    
13:57 Фундаментальная ценность в России - родная земля, воля, правда и любовь. Всё остальное - следствия. А "геополитическое доминирование в мире" - ценность фашистская, к которой стремятся отмороженные психопаты - что у нас, что в США, что в Китае.

13:57    
Фундаментальные ценности для России - это традиционная мораль, образованность и культура, индустриальная и военная мощь государства на базе РЯО, ИСТОРИЧЕСКОЕ(!!!!!!!!) геополитическое доминирование в мире! Всё остальное полная ерунда!

13:56    
Так и есть - нет государства и государственныйх институтов - есть кучка людей захвативших власть.

13:49    
Резник последователен в своих взглядах. Это нельзя не признать, даже если они кому-то и не нравятся.

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