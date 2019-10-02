"Тюрьму ждут перемены": СМИ сообщили об отставке главы ФСИН и назначении его преемника

Врио начальнкиа ФСИН стал первым замглавы ведомства Анатолий Рудый, уведомляет РБК, ссылаясь на источник.

"В начале сентября, перед отставкой, Геннадий Корниенко ушел в отпуск, и тогда его первый зам стал врио", - уточнил собеседник издания.

Между тем во ФСИН данную информацию не подствердили.

В свою очередь ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил, что не видел приказа об отставке Корниенко.

О том, что Корниенко покидает свой пост, накануне известил "Интерфакс". Формальной причиной для прекращения его полномочий стало достижение им предельного срока нахождения на службе: 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.

Также известие об отставке Корниенко подтвредила подтвердила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Столько звонков сейчас. Да, это так. Тюрьму ждут перемены. И думаю, эпоху Корниенко будут вспоминать как время оттепели. Спаси Бог всех наших заключённых!" - известила она.

Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 года.