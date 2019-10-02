После убийства офицера СК Бастрыкин поручил проверить отдел, в котором тот работал

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение изучить деятельность столичного отдела по работе с обращениями граждан, в котором буквально несколько дней назад трудился убитый офицер Владислав Капустин, уведомляет "Интерфакс".

Глава ведомства дал наказ "проанализировать регламент действий работников подразделений" и усилить безопасность сотрудников этих отделов.

Напомним, накануне, 1 октября, днем на Капустина было совершено нападение. Злоумышленник воткнул ему в грудь нож. В результате полученного ранения работник СК скончался в реанимации. Полиция задержала нападавшего: им оказался петербуржец Сергей Григорьев.

Следком возбудил дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Предположительно, Григорьев стоит на учете в психдиспансере. Мотивом для убийства он назвал отказ СК принимать его жалобу.