В Петербурге установят мемориальную доску памяти Жореса Алферова

Мемориальная доска памяти нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова будет установлена на доме № 1 по улице Мичуринской, в котором жил ученый. Соответствующую инициативу Заксобрание Петербурга приняло в целом 2 октября.

Ранее топонимическая комиссия Петербурга решила присвоить имя Алферова саду в Калининском районе.

Алферов умер в ночь на 2 марта на 89-м году жизни. Он был доктором технических наук, вице-президентом РАН, депутатом Госдумы от КПРФ. Лауреатом Нобелевской премии стал в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур. В 2001 году Законодательное собрание присвоило Алферову звание почетного жителя города.

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