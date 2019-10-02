Убивший в пьяном ДТП двух пешеходов на Невском водитель признал вину

Мурад Касымов, в феврале влетевший на автомобиле BMW X6 в толпу людей на Невском проспекте, которого ранее выпустили из СИЗО, на закрытом судебном заседании признал свою вину.

"На судебном заседании было зачитано обвинение, предъявляемое Касымову. Свою вину он признал, а также попросил прощения у сбитых им людей и их родственников", - сообщает объединенная пресс-служба судов.

В момент инициированной фигурантом уголовного дела трагедии он находился в нетрезвом виде. Всего пострадало пять человек, двое из них скончались.

Из-под стражи его выпустили в августе по той причине, что у Касымова истек предельный полугодовой срок нахождения в СИЗО, предусмотренный за такого рода преступления. Теперь Касымову воспрещается покидать квартиру в ночное время, управлять любыми транспортными средствами, посещать общепиты, где реализуется алкогольная продукция, принимать участие в массовых мероприятиях сроком до 22 октября 2019 года.