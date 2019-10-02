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Муниципал

18:40

Депутат Трошин: Среди ветеранов тоже есть люди различной ориентации

фото ЗакС политика Депутат Трошин: Среди ветеранов тоже есть люди различной ориентации

Муниципальный депутат Литейного округа от партии «Яблоко» Сергей Трошин прокомментировал ЗАКС.Ру критику в свой адрес со стороны председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Макарову не понравилось, что Трошин во время заседания муниципального совета поставил на стол радужный флажок и заявил о поддержке прав ЛГБТ. По словам спикера ЗакСа, в здание муниципалитета  приходят ветераны боевых действий, дети и лидеры общественного мнения, которым флаг на столе у «яблочника» может не понравится.

По словам депутата, несмотря на критику главного единоросса города, он и дальше намерен демонстрировать ЛГБТ-символику на заседаниях совета.

- Выставление флага – это жест солидарности. Когда люди видят, что политики любого уровня начинают об этом говорить, видят, что люди публичные поддерживают их, это для них очень важно. Я знаю подростков, которые из-за организованной на них травли хотели жизни самоубийством покончить, но когда они увидели поддержку, например, колонну с радужными флагами 1 мая, у них появился свет в конце тоннеля, - заявил Трошин.

Аргумент с ветеранами депутат посчитал несостоятельным:

- Среди ветеранов, конечно, тоже есть люди различной ориентации. Это всегда было есть и будет, люди рождаются с той или иной ориентацией во все времена и во всех странах. Просто где-то уровень гомофобии больше и люди боятся открыто говорить об этом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:08   Максим  
Вот и ветеранов оскор[цензура]ет. У таких как Трошин нет ничего святого!

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