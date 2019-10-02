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18:58

Ходорковский рассказал об условиях своего возвращения в Россию

фото ЗакС политика Ходорковский рассказал об условиях своего возвращения в Россию

Общественный и политический деятель Михаил Ходорковский, последние шесть лет проживающий в Европе и считающий себя политэмигрантом, выразил надежду на то, что сможет вернуться на Родину в более-менее активном и по меньшей мере не преклонном возрасте. Правда, у него имеются определенные условия.

"Это зависит от того, когда российское правосудие перестанет быть прислугой у действующей власти. Власть использует судебную систему исключительно как витрину и на самом деле с ее помощью легализует преследование политических оппонентов", - рассказал он в интервью каналу Deutsche Welle.

В российских местах заключения Ходорковский пробыл с 2003 по 2013 годы по делу ЮКОС. Вынужденно эмигрировав, по выходе на свободу он активно занимается оппозиционной деятельностью и-за рубежа. Уже в 2010-е РФ предъявила ему новые заочные обвинения и объявила в розыск. Сам он иронично замечает, будто власть притворяется, делая вид, что не знает о его местонахождении.

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19:05    
А кому тут нужен этот уголовник??!

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