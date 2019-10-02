Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

18:30

Депутаты МО "Литейный округ" не могут попасть в муниципальный совет

фото ЗакС политика Депутаты МО "Литейный округ" не могут попасть в муниципальный совет

Муниципальные депутаты от партии "Яблоко" МО "Литейный округ" Арсений Афиногенов, Софья Чистякова, Ани Петрс и Филипп Погорелов 2 октября не попали в муниципальный совет МО "Литейный округ", чтобы провести обсудить вопросы работы муниципалитета. 

Исполняющий обязанности главы совета Павел Дайняк рассказал ЗАКС.Ру, что муниципальный совет закрыли раньше обычного по техническим проблемам со светом. 

Ани Петрс сообщила ЗАКС.Ру, что они и другие муниципальные депутаты не увидели никаких проблем с электричеством в помещениях совета. По её словам, в окнах совета включен свет. 

Депутаты фракции "Яблоко" в МО "Литейный округ" 30 сентября провели первое заседание совета, во время которого избрали нового главу и запретили вешать в муниципалитете портреты любых действующих политиков.

На сайте МО "Литейный округ" есть обращение и.о. главы совета Павла Дайняка, в котором он заявил, что во время первого заседания "яблочники" установили радужный флаг и поддержали ЛГБТ-сообщества. 

Дайняк заявил ЗАКС.Ру, что он не признает ни первое, ни второе собрание депутатов. Он намерен через прокуратуру добиться признания незаконными действия "яблочников". 

Елена Владыкина

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:44    
Дайняк, перед смертью не надышишься, отдай свой кабинки уже. Ну не глава ты больше! Проснись!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:54 Суд заблокировал два ЛГБТ-сообщества "ВКонтакте"

20:34 "Ночлежка" открывает первый пункт обогрева в новом холодном сезоне

19:55 Москалькова выступает за приятие закона о коренных малочисленных народах

19:49 ЗакС и колыхание Мумбы-Юмбы   5

19:27 Выпущенный из-под стражи актер Устинов рассказал об обстановке в СИЗО

18:58 Ходорковский рассказал об условиях своего возвращения в Россию   2

18:40 Муниципал: Депутат Трошин: Среди ветеранов тоже есть люди различной ориентации   4

18:30 Муниципал: Депутаты МО "Литейный округ" не могут попасть в муниципальный совет   1

18:29 Убивший в пьяном ДТП двух пешеходов на Невском водитель признал вину

18:17 Муниципал: Рассмотрение трех исков об отмене результатов выборов в МО "Екатернгофский" перенесли

18:17 Муниципал: Рассмотрение трех исков об отмене результатов выборов в МО "Екатернгофский" перенесли

17:55 Макаров назвал полезные свойства муниципального фильтра   2

17:20 СПЧ требует закрытия дела против журналистки Прокопьевой

16:50 Топонимическая комиссия выбрала название для нового моста через Оккервиль   2

16:20 Закончился ремонт дороги, связывающей Петербург и Бугры

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru