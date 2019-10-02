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19:27

Выпущенный из-под стражи актер Устинов рассказал об обстановке в СИЗО

фото ЗакС политика Выпущенный из-под стражи актер Устинов рассказал об обстановке в СИЗО

Московский актер Павел Устинов, которому на волне общественного резонанса заменили реальный приговор за нападение на росгвардейца Александра Лягина на условный, пересказал изданию "Медуза" свои впечатления от пребывания в следственном изоляторе.

В тесной камере на десятерых, где он сидел с бывшими сотрудниками силовых ведомств, по его словам, было настолько мрачно и неудобно, что в какой-то момент он стал сомневаться в своей невиновности. Так же на него действовало и пребывание в "стакане" зала судебных заседаний он ощущал полное одиночество и обреченность.

Отдельного упоминания удостоился росгвардеец, по чьей жалобе Устинова стали преследовать.

"Он превысил свои должностные полномочия, соврал в суде. Помимо этого, он меня избил и принес мне нравственные страдания, потому что я попал в СИЗО. Это тяжкие последствия. Конечно, я негативно отношусь к этому случаю. Не сказать, что я прямо Александра ненавижу, но некоторое отвращение есть. Потому что я бы так делать не стал", - отметил герой интервью.

Устинов признался, что относится к оппоненту и рассчитывает на хоть какое-нибудь наказание для него.

Напомним, что его задержали 3 августа, грубо набровшись у станции столичного метро, когда он просто разговаривал по телефону. Согласно показаниям росгвардейца, Устинов вывихнул ему руку.

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