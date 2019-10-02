Москалькова выступает за приятие закона о коренных малочисленных народах

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула важность принятия в обозримом будущем закона об учете представителей коренных малочисленных народов, к которому она призвала федеральных парламентариев.

"После изменений в пенсионной системе коренные малочисленные народы попали в категорию граждан, которая имеет право на досрочную пенсию. Но реализовать это право для них оказалось практически невозможно, потому что никакого документального подтверждения о своей принадлежности к коренным малочисленным народам они не имеют", - обозначила она проблемную коллизию в интервью РИА "Новости".

По словам Москальковой, государство должно оказывать коренным народам социально-экономическую помощь. Законопроект, в котором нуждается чиновница и который подготовило правительство, уже внесли в Государственную думу.

Тема национальных языков и идентичностей в России привлекла к себе особое внимание после того, как в сентябре у здания удмуртского совета поджег себя 78-летний ученый Альберт Разин, требовавший защиты прав удмуртов как коренного народа. О трагическом случае упомянула сама Москалькова.