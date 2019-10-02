ЗакС и колыхание Мумбы-Юмбы

На состоявшемся 3 октября заседании Заксобрания председатель петербургского парламента и лидер городского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров долго и не стесняясь слов ругал оппозиционеров. Депутат Максим Резник не угодил своим выступлением на московском митинге в поддержку политических заключенных, экс-кандидатка в губернаторы Надежда Тихонова - предвыборным лозунгом о разрушении монополии «Единой России» на власть. Вспомнил спикер и про радужный флаг на столе МО «Литейный округ», и про снятые портреты вождей в МО № 72, а потом предостерег коллег от большой войны и посоветовал всем недовольным ехать в Мумбу-Юмбу и «там колыхать».

Третье заседание осенней сессии Законодательного собрания Петербурга первые два часа шло необычайно спокойно. Повестка не предполагала больших дискуссий, и вопросы рассматривали очень быстро. Об атмосфере в зале заседаний Мариинского дворца в тот день говорит хотя бы то, что обычно гиперактивный лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский вышел на трибуну всего один раз.

Все поменялось, когда около полудня слово взял спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он решил обозначить направления работы в Заксобрания в новом парламентском году, но вскоре перешел к обсуждению «цветных» революций. Спикер ЗакСа время от времени рассуждает о них с трибуны, не забывая про распад Российской империи и развал СССР. Каждый раз эти выступления заканчиваются критикой тех или иных действий петербургских оппозиционеров. Так вышло и в этот раз, причем в немилость к председателю парламента кто только не попал. Начал он с новоизбранных муниципальных депутатов.

- Мы вас пестуем, с ложечки кормим, поддерживаем, - обратился Макаров к руководителям оппозиционных фракций. – Просили отменить досрочное голосование? И мы в ущерб партии власти пошли на это.

Еще четыре года назад Макаров, напомним, называл себя «категорическим противником досрочного голосования». За год до этого уверял, что процедура была организована в интересах дачников и отпускников, а не партии власти.

Председатель парламента уточнил, что недоволен фактом появления радужного флага на заседании муниципального совета Литейного округа, где большинство мест получила партия «Яблоко».

- Вывесили радужный флаг и что, со флагом ЛГБТ будут принимать ветеранов боевых действий? – недоумевал Макаров.

Позже, во время брифинга, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, Макаров объяснил, что убеждения – личное дело каждого, но в муниципальном совете ЛГБТ-атрибутике не место:

- В муниципальный совет приходят жители, которых надо уважать, может среди них есть люди, которым это нравится. Но остальные то… ветераны, участники боевых действий, туда приходят дети, туда приходят люди, которые являются лидерами общественного мнения.

Инициатором размещения небольшого радужного флажка в зале заседаний Литейного округа был депутат от «Яблока» Сергей Трошин, неоднократно высказывавшийся в поддержку прав ЛГБТ. Комментируя свою позицию ЗАКС.Ру, он напомнил, что в России до сих пор убивают за сексуальную ориентацию, а для подвергающихся травле представителей меньшинств важна поддержка публичных персон.

Макаров вспомнил и о муниципальном совете МО № 72, в помещении которого сначала депутаты из Партии роста сняли портреты Владимира Путина и Александра Беглова, а затем единороссы повесили их назад.

- Коллеги, да Путин спас страну! Россию спас Путин в конце XX века, - недоумевал Макаров.

Обратился он и к своим коллегам по ЗакСу, в том числе экс-кандидату в губернаторы от «Справедливой России» Надежде Тихоновой.

- Все время в ходе вашей избирательной кампании выскакивало... Вот это уже незаконно… «Бороться с монополией партии власти», «раздербанить партию власти», «разрушить эту монополию». Да если бы не было «Единой России» в Санкт-Петербурге, тогда здесь был бы хаос. Слава богу, что есть такая партия, - заявил главный городской единоросс.

Отношение «Единой России» к своим политическим оппонентам Макаров назвал братским, теплым и отеческим. Однако оппозиция, по его словам, воспринимает это за слабость и пытается пользоваться. Напомним, что на вотчине Макарова, в муниципалитетах Петрогрдского района, не от партии власти избрался только один депутат, а большинство оппозиционеров до выборов вообще не допустили. Глава ЦИК Элла Памфилова обвиняла спикера ЗакСа во вмешательстве в выборы, на что тот заявил, что вмешивается в них, потому что заинтересован, чтобы как можно больше единороссов получили депутатские мандаты.

Досталось от председателя парламента и депутату Максиму Резнику, который в воскресенье, 29 сентября, выступал в Москве на митинге в поддержку политических заключенных. Макарову особенно не понравилось, что помимо петербургского депутата там выступал Алексей Навальный:

- Ну не может председатель комиссии по культуре, образованию и науки зажигать вместе с Навальным. Вы что, коллеги из оппозиции, стремитесь сюда повестку протестную перенести из Москвы? Город Санкт-Петербург спокойно жил все эти годы. Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?

Резник никогда не скрывал, что поддерживает Навального, встречался с московским политиком не в первый раз и ранее выступал на петербургских протестных митингах. Когда депутат получил возможность выступить с трибуны, он заявил Макарову, что будет общаться, с кем хочет и выступать, где хочет.

- Проблема не в том, кто где зажигает, а в том, что в нашей стране есть политические заключенные. Это позор. Любой честный человек должен бороться, чтобы в нашей стране такого позора не было, - добавил Резник.

Обратившись уже ко всем оппозиционерам, Макаров предложил им, если не жалко Россию, найти другую страну и действовать там.

- Страну найдите какую-нибудь. Мумбу-Юмбу, в джунглях, где не видно. И там колыхайте. Не жалко страну? Вот там колыхайте. А это не та страна, это наше Отечество.

Завершая свое двадцатиминутное выступление, Макаров посоветовал лидерам оппозиционных партий повлиять на своих представителей в муниципальных советах. Единороссы поприветствовали его выступление аплодисментами.

Текст: Сергей Еремеев, Фото: Михаил Масленников

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