"Ночлежка" открывает первый пункт обогрева в новом холодном сезоне

В преддверии очередного зимнего сезона благотворительная организация "Ночлежка" объявила об открытии первого в наступающем году пункта обогрева в городе, который будет работать около железнодорожной станции Кушелевка (Политехническая улица, 11).

Второй такой пункт откроет свои двери для бездомных на улице Шкиперский проток в начале ноября.

Организаторы посчитали, что суммарно расходы на то, чтобы однократно приютить на ночь одного нуждающегося человека, составляют 313 рублей.

Арендовать помещения, в том числе, туалетные кабинки помогает комитет по социальной политике, он же платит зарплату дежурным в палатке, которая рассчитана на единовременное пребывание 50 человек. Еженедельно палатку будут навещать медики-волонтеры из проекта "Благотворительная больница".

Проект "Ночлежка" существует с 1990 года.