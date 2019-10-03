В октябре Госдума рассмотрит вопрос о возвращении системы вытрезвителей

В текущем месяце депутаты нижней палаты федерального собрания планируют рассмотреть инициативу, предполагающую возвращение в РФ системы вытрезвителей, уведомляет "Парламентская газета".

Авторами законопроекта выступили сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и некоторые народные избранники. Возрождением системы вытрезвителей, по мнению авторов идеи, должны заниматься региональные власти. Речь идет о специализированных учреждениях, куда будут доставляться граждане в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться и не нуждающиеся в оказании серьёзной медпомощи.

Как отмечают авторы проекта закона, из-за потребления алкоголя в РФ ежегодно погибают более 50 тысяч человек, 10 тысяч из которых - от термического переохлаждения. Нередко нетрезвые граждане становятся жертвами мошенников.

В начале текущего года Рязанский сообщил, что вытрезвители будут функционировать на основе государственно-частного партнерства, что позволит брать плату с клиентов учреждений.

Напомним, вытрезвители были закрыты в 2011 году в ходе реформы МВД в России. Их функции были переданы медицинским учреждениям. Также в Минтруда заявляли, что "воскрешать" систему вытрезвителей в планы ведомства не входит.