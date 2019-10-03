Комиссия Совфеда по защите суверенитета узрела факт иностранной "интервенции" в выборы в МГД

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета обнаружила ощутимые попытки вмешаться в процесс выборов в Мосгордуму, информируют "Известия".

Как отметил председатель комиссии Андрей Климов, попытки влияния извне связаны не столько с "интервенцией", сколько с желание определенных сил изучить реакцию властей РФ на несогласованные акции протеста.

"Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - уверен сенатор.

Кто мог конкретно оказывать влияние не выборный процесс, Климов отвечать не стал, однако в пример привел то, как "подозрительно", как ему кажется, транслировали новости о протестах Deutsche Welle, якобы призывавшая москвичей выйти на улицы, и "Радио Свобода".

"У финансируемого властями США „Радио Свобода“ есть информационный ресурс „Сирибь.Реалии“, который заточен на протесты в сибирских регионах. Если там идут выборы, они пытаются на них повлиять. Аналогично „Кавказ.Реалии“ работает на субъекты другой части страны. Они создают контент, который направлен на изменение структуры органов власти нашей страны", - полагает сенатор.

Напомним, ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ просит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве. Также народные избранники узрели в неуказанных действиях Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма.