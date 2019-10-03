CNN: ФБР вербовало россиян через Facebook

Федеральное бюро расследований (ФБР) размещало в Facebook рекламу, смысл которой - призыв россиян к сотрудничеству. Информацию о вербовке обнаружили журналисты CNN.

Всего было опубликовано три таких объявления. Первое содержит картинку, сопровождающуюся надписью с грамматическими ошибками: "Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!".

На другом присутствует фото шахматной доски и вопрос: "Не пора ли вам сделать свой ход?" Наконец последнее сообщение содержит картинку с человеком, идущим по мосту, и, опять же, стилистически ошибочной надписью: "Время наводить мосты".

CNN уточняет, что при переходе по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. На сайте силового ведомства США имеется информация и на русском языке.

"Главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа и придержание к конституции США путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки. ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично", - следует из сообщения, опубликованного на сайте (орфография сохранена - прим. ред.).

Пресс-служба ФБР не стала комментировать информацию о вербовке, однако представитель ведомства Алан Коннер отметил, что у России есть "большое количество сотрудников разведки, которые находятся в российских дипломатических учреждениях по всему миру и представляют угрозу для безопасности США и союзников".

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