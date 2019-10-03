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10:45

У Казанского вокзала в Москве вывесили баннер в поддержку фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика У Казанского вокзала в Москве вывесили баннер в поддержку фигурантов "московского дела"

В районе столичной станции метро "Комсомольская", напротив Казанского вокзала, неизвестные вывесили баннер в поддержку фигурантов уголовного разбирательства о "массовых беспорядках", передает "Дождь".

На растяжке было написано: "Свободу Константину Котову и всем фигурантам московского дела". Баннер провисел около 50 минут.

Накануне российские актеры записали видеообращение в адрес участников разбирательства. В нем деятели культуры рассказывают истории подсудимых. Текст для ролика составили из стенограмм заседаний и интервью фигурантов. В записи приняли участие Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Паль, Данила Поперечный и другие. 

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Среди прочих известные деятели культуры воззвали к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на процесс.

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12:29    
Экстремисты не унимаются...Доколе?

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