На планшеты для переписи населения выделят 11,5 млрд рублей

На планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения будет потрачено 11,5 млрд рублей: соответствующий тендер "МБХ медиа" нашло на портале государственных закупок.

Речь идет о "едином программно-аппаратном комплексе, включающем в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением".

Согласно техзаданию, заказчик - Ростелеком - собирается купить 360 тысяч планшетов. Все они должны иметь операционную систему на русском языке, 4-ядерный процессор с объемом операционной памяти не менее двух гигабайт, дисплей от 10 до 11 дюймов. Планшеты должны читать большое количество графических и текстовых форматов.

Между тем днем ранее руководитель Росстата Павел Малков назвал иную сумму, которая должна быть потрачена на приобретение гаджетов, - 6,7 млрд рублей.

Общий бюджет мероприятия, которое пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, составит 33 млрд рублей.