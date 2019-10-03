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11:55

В России может появиться новая категория льготников - "жертвы перестройки"

фото ЗакС политика В России может появиться новая категория льготников - "жертвы перестройки"

В умах депутатов Государственной думы появилась свежая идея: ввести в России новую категорию граждан - "жертвы перестройки", информирует RT.

С предложением ввести в действующее законодательство соответствующее изменение обратился в Минтруда заместитель председателя комитета парламента по образованию и науке Борис Чернышов. Народный избранник пояснил, что в советское время люди пережили крупную геополитическую и гуманитарную катастрофу - "перестройку" Горбачева, случившуюся во второй половине 1980-х. Главными "жертвами" её стали граждане в возрасте от 25 до 45 лет. Именно они, уверен Чернышов, должны получить статус льготников, коим будут положены различные меры господдержки.

Чернышов указывает, что тогда многие жители СССР не выдержали давления "перестройки", тяжело заболели или умерли. Кроме того, в тот период резко снизилась рождаемость и возрос уровень смертности.

Какие именно льготы нужно предоставлять "жертвам перестройки" и сколько на это может потребоваться бюджетных средств, парламентарий не уточнил.

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13:31    
13:19. Именно прозападная перестройка национал-предателя СССР Горбачёва и его подручных привела к катастрофе 90-х в буржуазно-либеральной России! Не будь её, не было бы и миллионных жертв в 90-е! Не рвите причинно-следственные связи тех лет!

13:26    
13:19 Все уже подзабыли, что самыми многочисленными фракциями в ГосДуме в 90-е годы, когда произошло падение рождаемости, были у ЛДПР и у КПРФ.

13:19    
Совершенно сознательное смешение фактов и домыслов, правды и лжи со стороны депутата:
в перестройку рождаемость достигла рекордеых показателей с 60-х годов.
Речь следует вести о жертвах ельцинского геноцида, жертвах гайдаро-чубайсовских человеконенавистнических и антигосударственных реформ. Именно тогда и произошло вымирание населения России, невероятное в условиях МИРНОГО времени.
Но тогда нужно ставить вопрос об ответственности, о роли в геноциде 90-х годов в том числе таких лиц, как Путин, Матвиенко, Кудрин, Зурабов, Силуанов, Наибуллина, Дьяченко, Юмашев, Потанин, Вексельберг, Кириенко, и т.д., и т.п.

13:14    
Кстати, сегодняшняя демографическая катастрофа -это производная перестройки и ситуации 90-х годов, когда население России сокращалось по миллиону в год, а общие потери российского народа при правлении Ельциным составили 9-12 миллионов(!!!) человек, потому и рожать сейчас почти некому-не родились мамы и папы в 90-е...

13:02    
Можно еще присвоить звание "Жертва аборта". 12.41 даже сделать почетной.

12:49    
Борис Чернышов-браво! Настоящий защитник жертв прозападной перестройки!

12:41    
Это Жирик троллит предложение коммунистов ввести льготную категорию "Дети войны".

12:28    
Абсолютно правильная идея! Так как с конца 80-х годов антисоветчиками был устроен ГЕНОЦИД народа, жертвами которого стали МИЛЛИОНЫ людей, в разы больше, чем их было в конце 30-х! Всех антисоветчиков под суд и на нары!

12:16   Бордунов  
Еще один нахлебный кретин, развлекающийся высасыванием из пальца всякой глупости.
Предлгаю выдать депутату Чернышову удостоверение льготника "Жертва Жириновского" с правом брать и давать мужской половине населения Госдумы.

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