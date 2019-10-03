Фигурин продолжит руководить МО «Васильевский»

Муниципальный совет МО «Васильевский» на первом заседании переизбрал члена «Единой России» Игоря Фигурина главой муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру местный депутат-самовыдвиженец Алексей Касаткин.

Сам Касаткин, а также Олег Москвин стали заместителями главы.

Вопрос формирования комиссий при совете решили отложить до следующего заседания, рассказал депутат.

Напомним, Фигурин и его команда шли на выборы, представляясь общественными активистами из организации «Я люблю остров Васильевский». Свою партийную принадлежность в агит-материалах они предпочитали не афишировать.

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