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Муниципал

12:15

Фигурин продолжит руководить МО «Васильевский»

фото ЗакС политика Фигурин продолжит руководить МО «Васильевский»

Муниципальный совет МО «Васильевский» на первом заседании переизбрал члена «Единой России» Игоря Фигурина главой муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру местный депутат-самовыдвиженец Алексей Касаткин.

Сам Касаткин, а также Олег Москвин стали заместителями главы.

Вопрос формирования комиссий при совете решили отложить до следующего заседания, рассказал депутат.

Напомним, Фигурин и его команда шли на выборы, представляясь общественными активистами из организации «Я люблю остров Васильевский». Свою партийную принадлежность в агит-материалах они предпочитали не афишировать.


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