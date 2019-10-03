ГИК осудил действия избиркомов МО «Екатерингофский», «Георгиевский» и «Сампсониевское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела заседание по рассмотрению жалоб кандидатов в мундепы и членов нижестоящих избирательных комиссий. Заседание прошло 3 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Горизбирком удовлетворил три рассматриваемые жалобы. В частности, ГИК признал незаконным бездействие ИКМО «Екатерингофский», которая заранее не уведомляет некоторых своих членов о заседаниях. Также ГИК признал незаконным бездействие участковой избирательной комиссии №2119 в МО «Георгиевский». Член Горизбиркома Олег Зацепа рассказал, что УИК в день голосования не принимала жалобы на проведение выборов.

Также городской избирком частично удовлетворил жалобу кандидата в муниципальные депутаты МО «Сампсониевское» Виктора Виленского на УИК №343. Зацепа со ссылкой на претензию выдвиженца сообщил, что полицейские без оснований вывели с избирательного участка члена комиссии с правом совещательного голоса от Виленского Николая Драча, а позже его не пустили на подсчет голосов. По словам члена ГИК, рабочая группа Горизбиркома долго обсуждала этот вопрос. В итоге рабочая группа решила признать незаконным действие УИК №343 и направить представление в ГУ МВД по Петербургу из-за действия полицейских на избирательном участке. Члены Горизбиркома поддержали это решение.

При этом, ГИК на заседании 3 октября отказал в удовлетворении четырех жалоб. В частности, Горизбирком отказал члену ИКМО «Морской» с правом совещательного голоса Александру Кокорину, которого выдвинула кандидат в мундепы от «Яблока» Виктрия Работнова. По словам Зацепы, член ИКМО около 19:00 часов 8 сентября захотел войти в группу контроля за введением итогов голосования в ГАС «Выборы». При этом, группа была сформирована заранее, уточнил член ГИК. Его коллега от «Яблока» Ольга Покровская напомнила, что Работнова смогла зарегистрироваться как кандидат только 6 сентября после нескольких судов.

- Таким образом, просто-напросто, ей воспрепятствовали назначить члена комиссии с правом совещательного голоса заранее, чтобы можно было всё вот это сделать заранее, подготовиться, - считает Покровская.

Она добавила, что Кокорина в день голосования не пускали в УИК. Член ГИК от «Яблока» заявила, что ей пришлось лично вмешаться, чтобы Кокорин прошел на избирательный участок.

За отказ в удовлетворении обращения проголосовало шесть членов Горизбиркома. Два члена ГИК проголосовали «против», один – воздержался.