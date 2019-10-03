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12:50

Глава горсовета Калининграда желает переименовать два озера с "нерусскими" названиями

фото ЗакС политика Глава горсовета Калининграда желает переименовать два озера с "нерусскими" названиями

Начальник городского совета Калининграда Андрей Кропоткин находит резонным вновь присвоить двум местным озерам русифицированные наименования, передает "Новый Калининград"

Речь идет о водоемах с названиями Пелавское и Шенфлиз.

"Пелавское - это, на самом деле, карьер 55-го года. Думаю, его так назвали, потому что шла дорога на бывший город Пиллау и название подприлипло", - предположил Кропоткин.

Вопрос он попросил включить в повестку ближайшего заседания топонимической комиссии Калининграда.

Озеро Шенфлиз имеет искусственное происхождение. В переводе с немецкого означает "красивое течение".

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