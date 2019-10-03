Глава горсовета Калининграда желает переименовать два озера с "нерусскими" названиями Начальник городского совета Калининграда Андрей Кропоткин находит резонным вновь присвоить двум местным озерам русифицированные наименования, передает "Новый Калининград". Речь идет о водоемах с названиями Пелавское и Шенфлиз. "Пелавское - это, на самом деле, карьер 55-го года. Думаю, его так назвали, потому что шла дорога на бывший город Пиллау и название подприлипло", - предположил Кропоткин. Вопрос он попросил включить в повестку ближайшего заседания топонимической комиссии Калининграда. Озеро Шенфлиз имеет искусственное происхождение. В переводе с немецкого означает "красивое течение". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен