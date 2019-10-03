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Муниципал

13:03

Депутаты от «Яблока» провели заседание совета Литейного округа во дворе

фото ЗакС политика Депутаты от «Яблока» провели заседание совета Литейного округа во дворе

Двенадцать депутатов МО «Литейный округ» вечером 2 октября были вынуждены проводить заседание муниципального совета на улице, так как в дверь в муниципалитет от них закрыли, сообщил ЗАКС.Ру «яблочник» Арсений Афиногенов, избранный главой МО 30 сентября.

- Это было весьма аутентично, в формате новгородского вече. В результате мы приняли обращение в прокуратуру, которое в ближайшее время отправим. Это обращение по поводу воспрепятствования нашей деятельности, - рассказал Афиногенов.

Он добавил, что других вопросов кроме обращения на уличном заседании решили не рассматривать. Намерен пожаловаться в прокуратуру и председатель пятого созыва совета Литейного округа единоросс Павел Дайняк, продолжающий исполнять обязанности главы. Заседания, которые созывает фракция «Яблока», имеющая в совете большинство, он не признает.

По словам Дайняка, здание муниципалитета закрыли раньше обычного из-за технических проблем со светом. Однако «яблочники» уверяют, что видели, как горел свет в окнах офиса.

На днях на сайте Литейного округа появилось обращение Дайняка, в котором тот обвиняет «яблочников» в дестабилизации рабочей обстановки в органе местного самоуправления и превышении должностных полномочий. Также он объявил, что инициировал заседание муниципального совета на 9 октября.

Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что фракция «Яблока» еще не приняла решение, идти ли на объявленное Дайняком заседание.


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13:33    
А вообще есть адекватные мужики в этом МО, чтобы прогнать эту "яблочно-гомосечеую" нечисть? Или нет-все жопники?

13:30    
Молодцы! Бойцы! Так держать!

13:17    
Всех либерально-гомосечных мразей от прозападного "Яблока" на нары! МО "Литейный округ"-это центр гомосятины в Питере, что ли?

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