Мосгорсуд проверит законность возвращения дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Городской суд Москвы на заседании 8 октября изучит, законно ли было возвращать дело "Седьмой студии" обратно на доработку в прокуратуру, уведомляет ТАСС.

Ранее представители стороны гособвинения обжаловали решение суда о передаче материалов разбирательства в прокуратуру.

Добавим, вопрос о возвращении дела подняла судья Ирина Аккуратова, заявившая, что в обвинительном заключении имеются "противоречащие сведения" относительно обстоятельств совершенного сотрудниками "Седьмой студии" преступления. Прокурор утверждает, что режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги совершили хищение путем завышения расходов на проект "Платформа", сфальсифицировав финансовые отчетности. Однако, отметила Аккуратова, в заключении отсутствуют сведения о том, "в чем выразились противоправные действия обвиняемых", какие мероприятия не были выполнены, какие именно финансовые и творческие отчеты не соответствовали действительности. Вместе с тем заявленная сумма хищений - 133 млн рублей - не совпадает при сложении с отдельными суммами операций, перечисленных в прилагаемой документации.

Напомним, последняя проведенная по делу финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта "Платформа" составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила все 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.